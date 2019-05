Damaskus süüdistab kurdi liidreid riigireetmises

Kurdid ja nende liitlased araabia hõimudest kontrollivad Süüria põhja ja kirdeosas ala, mis moodustab ligikaudu kolmandiku riigi territooriumist. Suur osa sellest vallutati pikas ja kurnavas võitluses äärmusrühmitusega Islamiriik (IS).

Süüria presidendi Bashar al-Assadi režiim on enamiku ülejäänud riigi territooriumist mässulistelt ja džihadistidelt tagasi vallutanud ning tahab nüüd, et ka kurdide ala naaseks keskvõimu kontrolli alla.

Kurdide ühendusele Süüria Demokraatlikud Jõud (SDF) andis hoobi peamise liitlase USA otsus suurem osa vägedest Süüriast välja viia ja nii on ta nõrgenenuna sunnitud Damaskusega läbirääkimisi alustama.

SDF-i liidrid on aga otsustanud, et ei võta vastu nõndanimetatud leppimiskokkulepet, mille Damaskus on mitmele mässulisele rühmitusele peale surunud.