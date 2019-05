Fotod: Viru Keskuse katusel olnud mees maandus päästjate batuudile

Kell 18.28 viis kiirabi kaks ja pool tundi katusel jalutanud mehe kanderaamiga minema. Kell 18.20 oli näha, et mees räägib telefoniga. Paar minutit pärast vestluse lõppu hüppas ta umbes 15-meetri kõrguselt Viru Keskuse ette toodud päästjate batuudile.

Põhja prefektuuri operatiivjuht Valdo Põder ütles pärast sündmuse lõppu, et politseinikud vestlesid mehega kokku pea kaks ja pool tundi. "Kella 18.25 ajal lähenes politseinik mehele, et haarata temast kinni ja tõmmata ta katuselt eemale. Mees asus politseinikest eemalduma, libises ning kukkus katuselt päästepadjale. Mees viiakse haiglasse tervisekontrolli, ta on kontaktne ning hetkeseisuga ei ole tema vigastused eluohtlikud," ütles Põder.

Segadus Tallinna kesklinnas

«Täna kell 15.50 teatati, et Viru keskuse katusel viibimiseks mitte ettenähtud alal viibib meesterahvas. Hetkel on sündmuskohal politseinikud, päästjad ja kiirabi, kes teevad kõik, et mees ohutult katuselt alla saada,» ütles Politsei põhja prefektuuri pressiesindaja Marie Aava täna päraslõunal.

Põhja päästekeskuse pressiosakond teatas, et Viru Keskuse ette on toodud ka «padi». «Sündmus on politsei käsutuses. Info, et ähvardab alla hüpata, vastab tõele.»

Sündmuskohal viibiva Postimehe reporteri Anna Põllu sõnul tekitas olukord Viru Keskuse juures paraja segaduse. «Laikmaa tänav on kinni. Mees kõnnib katusel edasi-tagasi ja tal on midagi käes. Möödujad filmivad ja pildistavad,» ütles ta.

Kui sotsiaalmeedias hakkasid levima katusel kõndivast mehest otseülekanded, palus politsei sündmukohal viibivatel inimestel lahkuda: «Minge omi asju tegema, ei ole vaja nii palju tähelepanu.»

Häiritud oli bussiliiklus ja suletud oli Laikmaa tänav.

Viru Keskuse ette on toodud erkkollane suur «padi». FOTO: Anna Põld