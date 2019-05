Sotsiaalmeedias menukas vene Kremli-kriitik avaldas viimaks oma nime

Oma seisundi tõttu parema käe nimetissõrmega kirjutavast Gorbunovist on saanud president Vladimir Putini ja tema režiimi üks häälekamaid kriitikuid. Ta kajastab enda sõnul Putini süsteemi silmakirjalikkust ning igapäevaseid ebaõiglusi, millega tavavenelased peavad silmitsi seisma.

Lõikava huumorimeele ja ohtrate roppuste poolest tuntud StalinGulagil on Twitteris ja Telegramis umbes poolteist miljonit järgijat ning arvatakse, et tema sõnumid jõuavad sotsiaalmeedias veel mitme miljoni inimeseni.

Musta pea ja kitsehabemega Gorbunovi sõnul on olukord tema ja ta naise jaoks pingeline.

«Nad võivad igaühe kergesti kinni pidada ja vangi panna,» lausus Gorbunov usutluses uudisteagentuurile AFP. Ta lisas, et isegi lühike vanglasviibimine võib ta lihtsasti tappa.

Neetud kangelane

Tema sõnul on hirmutatud ka tema sugulasi Moskvas.

«Kui võimud pelgavad seda, mida ma kirjutan, siis on nad väärtusetud.»

«See isik on neetud kangelane,» lausus stsenarist Andrei Rõvkin, samas kui autor Deniss Bilunov nimetas Gorbunovit «aasta inimeseks».

Gorbunovi sõnul teeb talle kaasvenelaste toetus talle rõõmu. Siiski rõhutas ta, et ta pole ei kangelane ega opositsiooniaktivist. Tema sõnul paneb ta kirja vaid oma mõtteid teemadel, mis ulatuvad Venemaa välispoliitilistest apsakatest Putini siseringi küllusliku elustiilini.

«Riigis toimuv on kohutav,» lausus Gorbunov. «Mind ajab enim vihale ebaõiglus».

Gorbunov elab Moskvas ühes korteris koos oma elukaaslasega, kellega nad on olnud koos seitse aastat. Tema palgal on kaks autojuhti ja üks abi ning tema sotsiaalelu on aktiivne.