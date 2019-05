Põhja-Makedoonias toimub presidendivalimiste teine voor

Tulemus näitab valijaskonna peaaegu võrdset jagunemist läänemeelse ja rahvusliku leeri toetajaiks. Nende vastuolud tulid ilmsiks juba aasta algul, mil valitsus astus otsustava sammu riigi nime muutmiseks, et lahendada ammune tüli Kreekaga.

Pühapäevases teises voorus on osalusel 40-protsendine alampiir. Kui seda ei suudeta ületada, tühistatakse valimised ja kõik algab otsast peale.

Praegune president Đorge Ivanov ei saa uuesti kandideerida, tema teine ametiaeg on lõppemas ja rohkem põhiseadus ei luba.

Peaminister Zoran Zaev on väljendanud veendumust, et valimised õnnestuvad, kuid on lubanud vastasel korral kuulutada välja ennetähtaegsed parlamendivalimised.