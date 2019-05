Iisraeli peaminister tõotab uusi rünnakud vastuseks Gaza rakettidele

Iiraeli teatel on äärmusrühmituse Hamas juhitavast Gaza sektorist tulistatud laupäevast alates umbes 450 raketti, millele juudiriik on vastanud õhulöökide ja tankitulega.

Gaza võimud on teatanud kuue palestiinlase surmast Iisraeli rünnakutes. Kaks neist olid rühmituse Islamidžihaad võitlejad.

Iisrael on vaidlustanud väite, et nende rünnakus said surma rase palestiina naine ja tema väike laps, ja süüdistab selles Hamasi.