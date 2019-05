Türgi ostab USA ähvardustest hoolimata Vene raketisüsteemid

Washington on Türgit juba mitu kuud hoiatanud Vene raketitehnoloogia ei ole ühitatav USA hävitajatega F-35 ning kätkeb endas julgeolekuohtu.

USA kaitseministri kohusetäitja Patrick Shanahan hoiatas reedel, et Pentagon peatab varghävitajate F-35 tugitootmise Türgis, kui too Vene raketisüsteemide ostmisest ei loobu. USA on ähvardanud Türgit ka sanktsioonidega.