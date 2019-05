Paavst kutsus bulgaarlasi üles avama südameid migrantidele

Katoliku kiriku peale oli Sofia lennujaama vastu tulnud peaminister Bojko Borisov, kellele on meeltmööda visiidiga kaasnev rahvusvaheline tähelepanu Euroopa Liidu vaesemate riikide hulka kuuluvale Bulgaariale.

Paavst Franciscust tervitab Bulgaarias väike katoliku kogukond, kuid kohalik õigeusukirik on ühispalvuse ettepaneku tagasi lükanud.

Ringsõit Balkanil kestab kolm päeva ning viib katoliku kiriku pea ka põgenikelaagrisse Sofia lähedal ja Põhja-Makedoonia pealinna Skopjesse, kust on pärit ema Teresa.

Paavst rääkis esimesel kohtumisel Bulgaaria ametnikega «uuest talvest», mis on vallanud Bulgaaria ja teised Euroopa riigid, kus sündimus langeb ja elanikud võõrsile tööd otsima lähevad.

Bulgaaria üheksast miljonist elanikust 1989. aastal on nüüdseks alles seitse miljonit, 2050. aastaks ennustatakse 5,4 miljonit.

Bulgaaria seisab silmitsi viimaste kümnendite väljarände tagajärgedega, kuna kaks miljonit tema kodanikku otsib võõrsilt tööd, ütles Franciscus ja lisas, et see on toonud kaasa külade ja linnade tühjenemise.