Hiinas on puhkenud tööstuskanepi kasvatamise buum

NYT andmetel on nõudmine kanepi järele toonud hädavajalikke investeeringuid eeskätt Lõuna-Hiina Yunnani maakonda, kus kliima soosib kanepi viljelemist.

Economist kirjutab, et uimastikanepi legaliseerimine Kanadas ja mõnes USA osariigis on andnud tõuke tööstuskanepi tootmisele. Eriti järsult on tõusnud nõudmine seemnete, lehtede ja õite järele.