Tsüklon Fani ohvrite arv Indias ja Bangladeshis kerkis 42-ni

Kokkuvõttes on inimohvreid murdosa varasemate tsüklonitega võrreldes, mille eest on mõlema riigi võimud ÜRO-lt kiita saanud.

«Me püüame tuvastada ohvrite isikuid, ent kuna sideliinid on kahjustada saanud, võtab see aega,» märkis Sethi AFP-le.

Bangladeshis hukkus kuus inimest välgutabamusest, lausus kriisiteenistuse ametnik Golam Mostofa. Veel kuus inimest sai surma langevate puude või kokkuvarisenud seinte all.

Tormituuled murdsid tuhandeid puid ja mobiilimaste ning rebisid majadelt katuseid. Paljud majapidamised on nüüdseks kolm päeva elektrita.

Odisha peaminister Naveen Patnaik teatas, et hädalistele antakse raha ja riisi. Tema sõnul saavad mõned kogukonnad 15 päeva vältel valmistoitu.

Fani oli esimene tsüklon, mis viimase 43 aasta jooksul on suvel Bengali lahe rannikut tabanud, ning viimase 150 aasta vältel alles kolmas, märkis minister. Tavaliselt jõuavad tormid sellesse piirkonda oktoobris ja novembris.

Bangladeshi suurematel jõgedel on laevaliiklus peatatud, kuid väiksematel paadid sõidavad ja inimesed on hakanud kodudesse naasma.

India meteoroloogiaamet teatas Twitteris, et Fani on nõrgenenud. Tuule kiirus on aga veel ligi 20 meetrit sekundis ning Lääne-Bengali osariigis kallab paduvihma.