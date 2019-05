Gruusia veinimeistrid valmistuvad Marsil viinamarju kasvatama

Gruusia rahvas on oma iidse veinikultuuri üle äärmiselt uhke, kinnitades isegi, et just nemad olid esimesed inimesed, kes hakkasid veini tegema. Nüüd pürivad riigi veinimeistrid aga uutesse kõrgustesse ning soovivad olla esimesed, kes kasvatavad Marsil viinamarju.