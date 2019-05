Põhja-Makedoonia presidendivalimistel võitis Pendarovski

Parempoolsete kandidaat Gordana Siljanovska-Davkova on saanud 44,65 protsenti häältest.

Tulemus näitas valijaskonna peaaegu võrdset jagunemist läänemeelse ja rahvusliku leeri toetajaiks, kelle vastuolud tulid ilmsiks juba aasta algul, mil valitsus astus otsustava sammu riigi nime muutmiseks, et lahendada ammune tüli Kreekaga.

Praegune president Đorge Ivanov ei saanud uuesti kandideerida, sest tema teine ametiaeg on lõppemas ja rohkem põhiseadus ei luba. Presidendil on Põhja-Makedoonias suuresti tseremoniaalne roll, aga tal on vetoõigus, mis võib valitsuse tegevust komplitseerida.