Küsitlus lubab Reformierakonnale ja Keskerakonnale mõlemale europarlamendis kaks kohta

Uuringufirma Norstat Eesti AS viis 12. aprillist 2. maini läbi kolm Euroopa Parlamendi valimiste kandidaatide populaarsuse küsitlust. Kolme küsitluse koondtulemuste põhjal on kõige populaarsem Reformierakonna nimekiri 22,1 protsendiga, teisel kohal on Keskerakonna nimekiri 20,3 ning kolmandal kohal Sotsiaaldemokraatliku Erakonna nimekiri 19,3 protsendiga. Mõne Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna kandidaadi poolt hääletaks 12,4 ning Isamaa kandidaadi poolt 9,8 protsenti küsitlusele vastanud inimestest.