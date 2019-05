Kotka tänava jalakäijate tunnel suletakse kolmeks nädalaks

«Kevade hakul tuvastasid Eesti Raudtee töötajad Tallinna–Pääsküla raudteelõigul paikneva tehnoloogilise kivitruubi Kotka tänava poolsetes raudbetoonist tugiseintes praod, mis rongiliiklusest tuleneva vibratsiooni mõjul aina enam lagunevad. Selleks, et peatada konstruktsiooni lagunemine ning tagada jalakäijate ja rongiliikluse ohutus, toimub perioodil 13. maist kuni 3. juuni 2019 veeviimari tugiseinte remont. Nimetatud ajavahemikul on Kotka tänava truup jalakäijate läbipääsuks suletud,» teatas Eesti Raudtee.

Eesti Raudtee dokumentides on aastakümneid jalakäijate läbipääsuna kasutuses olnud tunnel kirjas kui veeviimar. Ettevõtte hinnangul on tegu puhtalt tehnorajatisega, kuhu jalakäijatel üldse asja ei peaks olema.

Paraku on kohalikud elanikud harjunud sealtkaudu käima ja kui Eesti Raudtee tunneli 28. veebruaril betoonpaneelidega sulges, puhkes tõeline paanika. Poole tunni pärast olid kohal nii linnapea Taavi Aas, abilinnapea Kalle Klandorf ja Kristiine linnaosavanem Jaanus Riibe, väiksematest ametnikest rääkimata. Äsja paika pandud paneelid eemaldati samal päeval, kuid kõik tõdesid, et tunnel vajab remonti.

Riibe ütles, et tegemist on pikalt kasutuses olnud ja kohalikele elanikele olulise tunneliga, mis on tänaseks amortiseerunud ja vajab rekonstrueerimist. «Kuna eesmärk on tagada jalakäijate ohutus ja liikumismugavus, siis parendatakse sel ajaperioodil kommunaalameti tellimusel ka ala valgustust. Tänan AS Eesti Raudteed kiire tehnilise lahenduse eest,» ütles Riibe.