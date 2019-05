USA saatis rünnakuohule viidates Lähis-Itta lisajõude

«Selle sihiks on edastada Iraani režiimile selge ja eksimatult mõistetav sõnum, et võimalikele rünnakutele USA või meie liitlaste huvide vastu vastatakse vaibumatu jõuga. USA ei otsi Iraani režiimiga sõda, kuid me oleme täiesti valmis reageerima mis tahes rünnakule, olgu Iraani käsilaste, revolutsioonikaardi või regulaarvägede poolt,» lisas Bolton.