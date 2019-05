Paavst: põgenikud kannavad inimkonna risti

Paavst ütles kohtumisel laagri Iraagist, Pakistanist ja mujalt pärit elanikega, et ta teab hästi kodumaalt lahkumise valu ning võrdles nende kannatusi Kristuse kannatustega ristil.

«Täna on migrantide ja põgenike laager nagu rist, inimkonna rist,» ütles kirikupea. «Sellel ristil kannatavad paljud inimesed.»

Inimõiguslased ja Euroopa Nõukogu on kritiseerinud Bulgaaria paremtsentristlikku valitsust asüülitaotlejate, eriti saatjata alaealiste kohtlemise eest. Bulgaaria valitsus on kutsunud Euroopa Liitu sulgema migrantidele piire ning on rajanud piirile Türgiga okastraataia.