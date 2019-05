Saksamaa plaanib vaktsineerimisest keeldujaid trahvida 2500 euroga

«Ma tahan leetrid välja juurida,» ütles Kristlik-Demokraadliku Liidu (CDU) poliitik Spahn ajalehele Bild am Sonntag. «Kõik vanemad peaks tundma end kindlalt, et nende lapsed ei nakatu leetritesse ega pole leetritest ohustatud.»

Saksamaal tegutseva Robert Kochi instituudi hinnangul on 93 protsenti riigi lastest saanud nõuetekohased kaitsesüstid, kuid soovituslik vaktsineerituse tase on 95 protsenti.

Spahni sõnul aitaks lasteaiakeeld kaitsta neid, kes on veel liiga väikesed, et saada kaitsesüste. «Lasteaedades on ka alla kümne kuu vanuseid lapsi, kes on liiga noored vaktsineerimiseks ning on seetõttu eriti ohustatud,» selgitas minister.

Saksamaa tervishoiuminister Jens Spahn. FOTO: Axel Schmidt / Reuters / Scanpix

Vaktsineerimata kooliealiste laste vanematele on karistusena ette nähtud trahv, kuna põhikool on kohustuslik ning sealt ei saa lapsi kõrvale jätta.

Lisaks vastsündinutele ei saa tervislikel põhjustel vaktsineerida ka osasid vanemaid lapsi, näiteks neid, kes on saanud doonororgani või kannatavad leukeemia käes. Nende vanematel tuleb edaspidi esitada tõend, mis kinnitab, et lapsed on vaktsineerimata meditsiinilistel põhjustel.

Eelnõu kohaselt tuleb vanematel lasteaiale või koolile esitada vaktsineerimistunnistust 2020. aasta juuliks.

Lisaks lastele muudetakse vaktsineerimine Saksamaal kohustuslikuks haiglate ja erakliinikute töötajatele.

Tervishoiuministri esitatud eelnõu mustand on praegu arutamisel valitsuses ning kava kohaselt võetakse see vastu veel tänavu. Seadus peaks jõustuma tuleva aasta märtsis.

Nii Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) kui ka ÜRO on korduvalt kutsunud riike astuma samme, et pidurdada leetrite esinemise plahvatuslikku kasvu kogu maailmas. Mullu suri leetrite tõttu 136 000 inimest ning nakatunute arv kasvas võrreldes 2017. aastaga 50 protsendi võrra.