Suuremad õnnetused ja Suhhoi 100 tüüpi lennuk: kui ohtlik on Aeroflotiga reisimine?

Aerofloti õnnetuste ajalugu

Ainuüksi 1973. aastal toimus Aerofloti lennukitega 27 õnnetust, milles sai surma kokku 780 inimest. Tol aastal moodustas see ligi poole kõigist aasta kestel lennuõnnetustes surma saanutest. 1974. aastal juhtus Aerofloti lennukitega 21 õnnetust ning 1975. aastal 19. Aastal 1976 sattusid firma õhusõidukid õnnetustesse 33 korral.

Aerofloti lennukitega juhtunud õnnetustes on saanud surma maailmas ülekaalukalt kõige rohkem inimesi – kokku üle 8200. Ohvrite hulga poolest järgmine lennufirma on Air France kokku umbes 1800 hukkunuga. Samas oli Aeroflot mitme aastakümne jooksul ülekaalukalt suurim lennufirma maailmas, kes opereeris nii tsiviil-, sõjaväe- kui ka põllumajanduslende. Lisaks on tegu ühe maailma vanima lennufirmaga.