Ilves teeb Abruka saarel pahandust

«Metsakiisu» avastas saarelt 11. märtsil Tani talu peremees Riho Leppik. «Kui metsast puid ära vedasin, leidsin tee pealt lumelt jäljed,» lausus ta. Läinud jälgi mööda edasi, avastas Leppik, et kiskja oli ühe ööga jõudnud murda kaks metskitse. Ühe kitse, mis oli maha maetud, leidis Leppik ka üles.

Kuna varem polnud Leppik ilvesega kokku puutunud, pildistas ta jälgi ja näitas neid vanematele jahimeestele. «Nemad arvasid kohe, et see on üks suuremat sorti kiisu,» rääkis Leppik. «Ju ta mööda jääd Saaremaalt tuli.»