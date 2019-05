Pompeo taunis Venemaa ja Hiina agressiivset käitumist Arktikas

Pompeo lausus enne Soomes toimuvaid kaheksa Arktika riigi kõnelusi, et piirkonna maavara- ja kalarohkus on teinud sellest globaalse võimuvõitluse ja konkurentsi areeni.

«See, et Arktika on metsiku loodusega paik, ei tähenda, et sellest peaks saama seadusetuse paik,» ütles välisminister.