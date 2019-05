Hanimägi: ma ei oska Kaalepi piirilepingu juttu kuidagi kommenteerida

«Ma ei oska kuidagi kommenteerida Ruuben Kaalepi sõnavõttu,» vastas Hanimägi BNS-i küsimusele, kas koalitsioonikõnelustel lepiti kokku, et piirilepingut riigikogusse ratifitseerimiseks ei tooda.

«[Riigikogu väliskomisjoni esimees] Enn Eesmaa on teemat kommenteerinud ning saan selles temale sekundeerida. Kokku on lepitud punktides, mis leiavad kajastust koalitsioonileppes. Antud küsimuses ei ole erakonnad otsustanud, et piirleppe küsimust selles koosseisus üleüldse ei puudutata,» sõnas Hanimägi.