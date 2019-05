Sri Lanka lihavõtterünnakute kõik korraldajad on surnud või vahi all

«Kõik need, kes enesetapurünnaku korraldasid või läbi viisid, on kas surnud või vahi all,» lisas ta.

Wickramaratne ei öelnud, mitu inimest pommirünnakute tõttu vahi all on. Politsei pressiesindaja Ruwan Gunasekra ütles aga esmaspäeval, et neid on 73 ja neist üheksa on naised.