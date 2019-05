Denveris hääletatakse narkoseente kasutamise vabaks lubamise üle

Kui referendumile pandud küsimus saab denverlaste heakskiidu, keelatakse ametivõimudel sisuliselt ressursside kulutamine sellele, et rakendada kriminaalkaristusi inimeste puhul, kes kasutavad narkoseeni või omavad neid isiklikuks tarbeks. Muudatus puudutaks Denveri linna ja maakonna üle 21 aastaseid elanikke.

Psühhedeelikumina toimivad seened (inglise keeles magic mushrooms) sisaldavad kemikaali nimega psilotsübiin, mis USA seaduste kohaselt kuulub samasse keelustatud narkootikumide gruppi nagu näiteks heroiin või LSD. Võimude väitel on psilotsübiini kerge hakata kuritarvitama ning sellel puuduvad raviomadused.

Samas referendumi korraldamisega seotud ühendus Decriminalise Denver on seisukohal, et teatud tüüpi seened võivad aidata ravida migreeni, posttraumaatilist stressi ja obsessiiv-kompulsiivset häiret. Üks 2016. aasta uurimus näitas ka, et hallutsinogeenne kemikaal seentes võib aidata ravimatu depressiooni käes kannatavaid inimesi.