Enamus venemaalasi tajub korruptsiooni riigi ladvikus

Üle 70 protsendi vastanutest kahtlustab, et kõrged riigiametnikud ja parlamendisaadikud ei deklareeri oma tulusid ja varasid ausalt, nende aususesse usub vaid ligi 15 protsenti.

40 protsenti märkisid, et ausalt deklareerib oma tulusid väiksem osa kõrgetest riigiametnikest ja 37 protsenti ütlesid, et läbipaistvaid deklaratsioone esitab vaid väga väike osa neist. 2015. aasta aprillis ei uskunud kõrgete riigiametnike deklaratsioonide siirusesse 66 protsenti, aprillis 2010 oli see protsent 78.