Briti valitsus: ÜK korraldab Euroopa Parlamendi valimised

«Arvestades seda, kui vähe on aega, ei ole kahjuks võimalik lõpetada seda protsessi enne kuupäeva, mis on õiguslikult tulenev Euroopa Parlamendi valimisteks,» ütles David Lidington.

«Me väga lootsime, et saame meie lahkumise ühele poole viia ja leppeni jõuda, et need valimised ei peaks aset leidma,» lausus Lidington.

Ta lisas, et valitsus elavdab pingutusi ja kõnelusi kõigi erakondade parlamendisaadikutega, et tagada võimalikult kiire lahkumine blokist.

«Ideaalis tahame me jõuda olukorrani, kus need eurosaadikud ei peaks kunagi Euroopa Parlamendis oma kohale istuma. Kindlasti, et saada see tehtud enne suvepuhkust,» ütles ta.