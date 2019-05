Jurist perevägivallast: kui abi tuleb valesti, siis ohvrit enam aidata ei saa

Merle Albrant tõi saates välja, et väga oluline tegur ohvri abistamisel on tema hirm. «Need ohvrid on surmahirmus, neid jälitatakse, pannakse pealtkuulamisi, nende autode GPS-e jälgitakse, nende arvutites on jälitamist. Nad on kogu aeg täiesti teise poole kontrolli all. Nende pangakontod vaadatakse üle, peavad toidutšekid ette näitama. Nad on kogu aeg hirmul,» rõhutas Albrant.