Allikas: Pompeo saabus etteteatamata visiidile Iraaki

Pompeol on kavas kohtuda Iraagi peaministri Adel Abdel Mahdiga, ütles allikas, mis visiidi kõrgele turvatasemele viidates soovis jääda anonüümseks.

Visiit leiab aset kaks päeva pärast seda, kui USA teatas lennukikandja lahingurühma ja pommitajate saatmisest Lähis-Itta, et edastada Iraanile «selge ja üheselt mõistetav sõnum».

«USA ei otsi Iraani režiimiga sõda, kuid me oleme täiesti valmis reageerima mis tahes rünnakule, olgu Iraani käsilaste, revolutsioonikaardi või regulaarvägede poolt,» lisas Bolton.

«Välisministrina on mul kohustus tagada minu heaks töötavate ametiisikute turvalisus iga päev kõikjal maailmas. See puudutab Arbīli ja Bagdadi, meie rajatisi Ammanis ja kõikjal Lähis-Idas.»

«Ja seega iga kord, kui me saame ohuteate murettekitavate asjade kohta, teeme me kõik, mis suudame tagamaks, et kavandatud rünnakud aset ei leiaks,» lisas ta.