Pompeo käis üllatusvisiidil Iraagis

Pompeo tühistas kõnelused Saksamaal, et teha neljatunnine kiirivisiit Iraaniga tihedates suhetes Iraaki, kus ta kohtus nii president Barham Salehi kui peaminister Adel Abdel Mahdiga.

«Me rääkisime sellest, kui tähtis on Iraagil tagada ameeriklaste adekvaatne kaitse nende riigis,» ütles Pompeo ajakirjanikele pärast kohtumist.

«Nad mõlemad kinnitasid, et mõistavad oma vastutust,» märkis ta.

Pompeo sõnul külastas ta Iraaki, sest Iraan on «eskaleerinud oma tegevust». Ta keeldus samas luureandmeid täpsustamast.

«Me tahtsime neile teada anda kasvanud ohtudest, mida oleme täheldanud, ja esitada veidi rohkem taustainfot, et nad saaksid omalt poolt teha kõik võimaliku meie meeskonna kaitse tagamiseks,» lisas Pompeo.

Külaskäik leidis aset kaks päeva pärast seda, kui Ühendriigid ähvardasid vastata vankumatu jõuga igale rünnakule ja deklareerisid, et lennukikandja Abraham Lincoln lahingurühma piirkonda saatmise eesmärk on edastada Teheranile selge ja üheselt mõistetav sõnum.

Pinged on kasvanud sestsaadik, kui USA president Donald Trump lahkus mullu tuumaleppest Iraaniga ning võttis islamivabariigi suhtes agressiivsema hoiaku.

Kriitikud nii USA-s kui välismaal on öelnud, et Trump soovib pingete kruvimisega esile kutsuda kriisi Iraanis, mis ÜRO inspektorite sõnul on tuumalepet järginud.