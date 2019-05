Juudid ja Venemaa asusid kritiseerima leedukate USAs püstitatud monumenti

Leedu on omakorda hurjutanud nii Venemaad kui ka Simon Wiesenthali keskust valesüüdistuste esitamise pärast ning eile kutsus Leedu välisministeerium välja Vene saatkonna esindaja, et väljendada oma vastuseisu valeinfo levitamisele, mis mustab nende hinnangul laitmatu mainega Ramanauskas-Vanagast.

«Kohtumisel anti Venemaa esindajale nõu uurida lähemalt Adolfas Ramanauskas-Vanagase iskut ja tegevust, sest Venemaal on äärmiselt kohatud süüdistada teda koostöös natsidega või holokaustis osalemises. Tema laitmatut mainet on kinnitanud terve hulk sõltumatuid eksperte, kes on uurinud ajaloosündmusi ning toonaseid arhiividokumente,» teatas Leedu välisministeerium eile.