Trumpi ärid kaotasid kümnendiga miljard dollarit

The New York Timesil õnnestus tutvuda presidendi kümne aasta maksudokumentide sisuga ning need lükkavad ümber Trumpi väited, nagu ta oleks üliedukas ärimees ning ise enda varanduse teeninud miljardär.

Hoolimata ärieduga kelkimisest on Trump seni keeldunud avalikustamast oma maksudeklaratsioone ning alles esmaspäeval lükkas rahandusminister Steven Mnuchin tagasi esindajatekoja palve esitada Trumpi viimase kuue aasta maksudeklaratsioonid. Selle perioodi andmetele ei pääsenud ligi ka The New York Times.

Nii 1990. kui ka 1991. aastal kaotasid Trumpi ärid aga üle 250 miljoni dollari, mis on rohkem kui kaks korda enam kui suuruselt järgmine maksumaksja neil aastail. Seejuures kaotas Trump ajalehe andmeil nii palju raha, et ei pidanud kokku kaheksal aastal kümnest maksma tulumaksu.

Varem on The New York Times kirjutanud, et Trump aitas 1990. aastatel oma vanematel vältida maksude maksmist, kasutades selleks ka otsest pettust, ning et nüüdse presidendi õed-vennad aitasid oma vanematel peita miljoneid dollareid kingitusena saadud raha variettevõtetesse.

Trump on saanud oma isalt kokku vähemalt 413 miljonit dollarit praeguses vääringus arvestatuna.

The New York Times ei saanud kasutada loo kirjutamiseks Trumpi maksudeklaratsioone, kuid nende sisu jagas ajalehega allikas, kellel oli dokumentidele seaduslik ligipääs. Seejärel võrdles leht saadud teavet avalike andmetega, mis puudutab USA suurima sissetulekuga inimesi.

Presidendi advokaat Charles J. Harder ütles The New York Timesile, et lehe käsutuses olev maksuinfo on ekslik ning lehe väited presidendi maksudeklaratsioonide ja äride käekäigu kohta 30 aasta eest on suuresti ebatäpsed. Samas ühtegi konkreetset viga ta välja ei toonud.