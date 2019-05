Soome SDP juht alustab valitsuskõnelusi Keskerakonna, roheliste, Vasakliidu ja RKPga

Kui neist erakondadest õnnestub valitsus moodustada, on sel parlamendis 117 kohta, ütles Rinne täna.

Ta lisas, et jõudis seniste kõneluste põhjal järeldusele, et Keskerakonnaga on valitsusprogrammis lihtsam üksmeelt saavutada kui Koonderakonnaga.