Tallinna lisaeelarvest saavad raha haridus ja linnatransport

«Tallinna linnal läheb jätkuvalt hästi. Vaid mõned nädalad tagasi kinnitas linna tugevat finantspositsiooni reitinguagentuur Fitch, kes tõstis linna krediidireitingu uuesti Eesti riigiga samale tasemele AA-,» tõdes Kõlvart. «Tegemist on kõrge hinnanguga Tallinna finantsvõimekusele, millega linna usaldusväärsus rahvusvahelise reitinguagentuuri hinnangul on Eesti riigiga samal tasemel.»

Kõlvart lisas, et linna head käekäiku toetab üldine soodne majanduskeskkond. «Käesoleva aasta nelja kuuga sai linn eelmise aasta sama perioodiga võrreldes tulu üksikisiku tulumaksult 12,3 protsenti enam. Sellest tulenevalt suurendame lisaeelarvega prognoositavat tulumaksu tulu 13 miljoni euro võrra.»

Linna asutuste omatulud kasvavad ligi 2,8 miljonit eurot, millest suuremad kasvud on kavandatud spordi- ja noorsooameti ning sotsiaal- ja tervishoiuameti haldusalades. Toetusi saab linn esialgu kavandatust 1,8 miljonit eurot enam, sealhulgas riigilt 1,4 miljonit eurot ning välisrahastusest 0,4 miljonit eurot.

Valdkonnad, mille tegevuskulud lisaeelarvega enim suurenevad, on haridus, linnatransport ning teed ja tänavad.

Haridusvaldkonnas näeb lisaeelarve ette alates 1. septembrist munitsipaallasteaedade ja huvikoolide õpetajate palga alammäära tõstmise 1250 eurole. Haridusasutuste juhtide (välja arvatud üldhariduskoolide) töötasu tõuseb 5-7,5%. Haridusasutuste palgatõusudeks on lisaeelarves ette näinud 1,8 miljonit eurot, kokku panustab linn linnaeelarve vahenditest 2019. aastal haridusasutuste personali palgakuludeks 93,3 miljonit eurot.

Lisavahendid nähakse lisaeelarvega ette ka ühistranspordile, kuna OÜ MRP Linna Liinid ei suutnud täita Tallinna linnaga sõlmitud sõitjateveo lepingut, mistõttu pidi linn aasta algusest üle võtma ka senise vedaja ühistranspordiliinid ning tagama sõitjatele ühistransporditeenuse katkematu kasutamise. Sellest tingituna on Tallinna Linnatranspordi AS-ile lisaeelarvega ette nähtud täiendavalt kaks miljonit eurot liiniveo ümberkorraldamisest lisandunud kulude katteks.

Täiendavaid vahendeid näeb lisaeelarve ette ka nii teerajatiste puhastamiseks ja korrashoiuks kui ka liiklusohutuse suurendamiseks. Tavapärasest lumerohkem talv tõi kaasa ka suuremad kulutused lume äraveole, mistõttu eraldatakse need kulutused summas 600 000 eurot lisaeelarvega. Jalgrattaradade ja teekattemärgistuse uuendamiseks on lisaks kavandatud kokku 300 000 eurot.

Lisaeelarvest saab raha lisaks ka sotsiaalhoolekandevaldkond. Suurenenud nädala- ja päevahoiuteenuse maht ja klientide arv Käo Tugikeskuses ning Tallinna Tugikeskuses Juks on tinginud vajaduse näha nendeks teenusteks ette täiendavad vahendid summas 265 000 eurot. Eakate hoolekande ööpäevase üldhoolduse teenuse kulud suurenevad 244 000 euro võrra, seda eeskätt väljaspool Tallinna asuvatelt hooldekodudelt ostetava hooldusteenuse hinnatõusust tingituna.

Täiendavad vahendid on ette nähtud ka nii Tallinna linna kui atraktiivse reisisihtkoha turunduseks kui ka erinevate ürituste korraldamiseks. Lisavahendeid saavad mitmed olulised kultuurivaldkonna sündmused, sh filmifestival PÖFF, muusikafestival Mustonenfest, valgusfestival Kadriorus jmt. Lisaeelarvest eraldatakse ka toetust Kelly Sildaru olümpiaettevalmistusteks. Lisavahendid saavad ka Tallinna päev, mis sel aastal on pühendatud eesti keelele ja kirjandusele; samuti Vanalinna päevad, mis sel aastal on pühendatud Tallinna esmamainimise 800. aastapäevale.