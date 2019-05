Gaza artistid kutsuvad Eurovisiooni boikottima

Üleskutse viia Eurovisioon üle mõnda teise riiki on teinud ka ansambli Pink Floyd asutajaliige Roger Waters ja Briti laulja Peter Gabriel, märkides, et Iisrael kohtleb palestiinlasi halvasti.

Konkursi mullune võitja Netta Barzilai on boikotiüleskutseid kritiseerinud, öeldes, et need levitavad pimedust.