Briti peaminister ei soostu täpsustama oma lahkumispäeva

«Ta viib ellu Brexiti esimese etapi ning lahkub seejärel, et teha uuele juhtkonnale ruumi teiseks etapiks,» lausus pressiesindaja ajakirjanikele.

May on üha suurema surve alla omaenda erakonna parlamendiliikmete ja aktivistide poolt, kes on rahulolematud 29. märtsil jõustuma pidanud, ent kaks korda edasi lükatud Brexitiga.

Märtsis tõotas ta Ühendkuningriigi Euroopa Liidust välja tuua ning anda siis ohjad üle järgmisele juhile, kes hakkab läbi rääkima tulevaste suhete üle blokiga.

Kuid tema kriitikud kardavad, et nüüd, kus Brexit on 31. oktoobrini edasi lükatud, võib ta jääda ametisse veel mitmeks kuuks.

Pahameel May valitsemise üle on kasvanud pärast läinud nädala kohalikke valimisi, kus konservatiivid tegid nõrga tulemuse.

Konservatiividest seadusandjate komitee juht Graham Brady kohtus teisipäeval peaministriga, et teavitada teda parteikaaslaste muredest.

May vastu võttis kolmapäeval alamkojas sõna ka käremeelne konservatiiv Andrea Jenkyns, kes ütles: «Avalikkus ei usalda enam teda Brexiti läbirääkimisi juhtima.»

Peaminister vastas talle, tuues välja, et sõlmis Euroopa Liiduga lahkumisleppe, aga parlamendiliikmed lükkasid selle kolm korda tagasi.

May on mitu nädalat pidanud kõnelusi opositsioonilise Tööparteiga, et leida Brexiti osas kompromiss, kuid praegu edusammudest neil läbirääkimistel märke ei ole.

Tööpartei pressiesindaja ütles kolmapäeval, et erakond loodab lähipäevil kindlaks teha, kas lepitus on võimalik.

Kui kõnelused nurjuvad, lubas May alamkojal hääletada edasise strateegia üle.

Teisipäeval oli peaminister sunnitud tunnistama, et Ühendkuningriik peab osalema Euroopa Parlamendi valimistel 23. mail, pea kolm aastat pärast Brexiti referendumit, kus otsutati blokist lahkuda.