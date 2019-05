Eesti esimene robotjurist koostab elatise hagi tasuta

Elatise hagi on juriidiline dokument, mille abil on võimalik teiselt lapsevanemalt nõuda lapse kasvatamiseks vajalikku rahalist toetust. Miinimumelatis Eestis on 270 eurot kuus ühe lapse kohta ja seda on õigustatud taotlema lapsele vanem, kes last kasvatab ja tema eest hoolitseb. Ideaalis toetab lapsest lahus elav vanem lapse kasvatamist vabatahtlikult, kuid kui sellest kohustusest kõrvale hoitakse, saab elatise maksmist nõuda kohtu kaudu.

Eesti Õigusbüroo juristi Angela Jürgensoni sõnul arvatakse tihti ekslikult, et vaid isad on need kõige suuremad vingerdajad ja elatise maksmisest kõrvale hiilijad. «Oleme kahe aastaga abistanud 4300 inimest perekondlike teemadega seoses ning enamus neist on abi vajanud just elatise teemal. Meie praktika ei kinnita kindlasti väidet, juskui oleksid üksnes isad need, kes elatise kohustusest kõrvale hoiavad. Tegelikult vajavad abi nii emad kui ka isad. Oluline on siinkohal rõhutada, et elatist nõuab laps, mitte lapsevanem - lapsevanem lihtsalt esindab last,» lisas Jürgenson.