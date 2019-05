Prantsusmaa väljendas muret Iraani avaldustega seoses

USA süüdistas kolmapäeval Iraani «väljapressimises» pärast Teherani teadaannet, et ei kavatse enam järgida kõiki 2015. aasta tuumaleppes võetud kohustusi.

USA president Donald Trump teatas kolmapäeva õhtul, et kehtestas Iraani kaevandus- ja terasetööstusele uued sanktsioonid.

Trumpi sõnul on kaevandus- ja terasetööstus Iraani peamised tuluallikad pärast naftatööstust, mis juba on USA sanktsioonide all.