Rändesurve USA lõunapiiril püsib

Ajalooliselt on kõige tihedam rändekuu mai. Ametnike sõnul on kinni peetud tulijate arv viimase 10 päevaga vaid kasvanud. Laupäeval pidasid nad kinni 5075 seadusvastast piiriületajat. Pärast seda, kui migrantide arv 2017. aastal tõusma hakkas, pole nii palju inimesi ühel päeval kinni peetud.

Lehe andmeil on seadusvastaste piiriületuste arv viimase aastaga kahekordistunud. Sellise tempo jätkumisel ulatub nende aastane koguarv miljoni piiri.

Piirivalveametnikud suunavad ilma nõutud dokumentideta USA-sse saabunud inimesed kinnipidamiskeskustesse, kus napib majutust. Piirivalve juhi Carla Provosti sõnul on olukord nii halb, et kui tulijate arvu vähemaks ei saada, siis pole abi isegi lisaressurssidest.

Provosti sõnul on hüppeliselt kasvanud perede ja saatjata alaealiste sisseränne.

President Donald Trump peab seadusvastaste piiriületajate arvu näitajaks oma immigratsioonipoliitika edust. Arvu rekordiline ning Provosti sõnul ohjeldamatuks muutuda ähvardav kasv viitavad, et presidendi ja tema alluvate senistest sammudest pole piisanud. Olukord on presidendi jaoks poliitiliselt tundlik, sest ta taotleb 2020. aastal uut ametiaega ning migrantide arvu vähendamine on tema valimisplatvormis kesksel kohal.