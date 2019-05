Kaitsja jäi vahialusele kirjade vahendamisega vahele

Kinnipeetute kambrite kontrolli käigus leiti kahtlustatava kambrist kaks kirja, mille sisust võis välja lugeda, et need olid saabunud väljastpoolt kinnipidamisasutust. Kuna kahtlustataval puudus võimalus kokku puutuda teiste kõrvaliste isikutega välja arvatud kaitsjaga, siis tekkis põhjendatud kahtlus, et selline kirjavahetus võib olla teostatud kaitsja vahendusel.

Viru ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokurör Jürgen Hüva leidis, et kaitsja on rikkunud prokuratuuri poolt kehtestatud lisapiiranguid vahi all viibivale isikule, vahendades kirjavahetust kahtlustatava ning väljastpoolt kinnipidamisasutust viibivate isikute vahel. «Selline käitumine on äärmiselt taunitav ning sellele peab järgnema vastav reaktsioon,» lisas prokurör.