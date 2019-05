Prantsuse võimud uurivad Itaalia luuraja salapärast surma

Prantsusmaa ajakiri Le Point teatas, et Prantsusmaa politsei leidis Itaalia luureteenistuse töötajale reserveeritud hotellitoast krüpteeritud koodi. AFP teatel leiti seifist ka salastatud dokumente, mälupulki ja 2000 eurot 20-eurostes kupüürides.

Itaalia saatkond Pariisis usub, et 50-aastane agent suri loomulikul teel ning haav tema lõual võis olla põhjustatud kukkumisest.

Anonüümsed allikad kinnitasid AFP-le, et surnud mees oli kõrge Itaalia luureametnik. Tema juurest leitud visiitkaardil seisab, et mees töötas Itaalia peaministri kantseleis, mida juhib peaminister Giuseppe Conte. Peaminister juhib nii Itaalia kaitsepolitsei kui välisluure tegevust, kuid pole selge, millise luureasutuse heaks Massimo I. nime all identifitseeritud mees töötas.