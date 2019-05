Peking: Hiina on kaubanduskõnelustel tehtud lubadustest kinni pidanud

«USA on palju silte välja käinud, näiteks taganemine, sõnadest mitte kinni pidamine ja nii edasi. Hiinale on peale pandud palju kohustusi,» ütles kaubandusministeeriumi pressiesindaja Gao Feng.

«Hiina pool on lubadustest kinni pidanud ja see pole kunagi muutunud,» lisas ta. Ta ei täpsustanud, mis Peking nüüd teha kavatseb, kuid hoiatas, et Hiina on valmistunud igaks stsenaariumiks.

«Hiina ei kapituleeru survele ja meil on oma huvide kaitsmiseks meelekindlust ja võimet,» lausus Gao.

Neljapäeval algab Washingtonis Hiina-USA kaubanduskõneluste järjekordne voor, mida varjutavad USA presidendi Donald Trumpi etteheide, et Hiina on USA-le tehtud lubadused murdnud, ja ähvardus tõsta reedel 200 miljardi dollari väärtuses Hiina kaupade imporditolli 10 protsendilt 25 protsendile.

Kuigi mitu kuud kestnud läbirääkimised tundusid kulgevat sõbralikult, naaseb Hiina asepeaminister Liu He kõnelusvoorule Washingtonis tormipilvede varjus. USA läbirääkijad süüdistavad Pekingit varem kõnelustel antud lubaduste rikkumises.

Trump säutsus kolmapäeval, et Liu tahab endiselt leppe sõlmida, kuid samal ajal ärples ta, et tariifid on «suurepärased USA-le, mitte head Hiinale».

«Muide, kas näete neid tariife, mida me teeme? Sest nad rikkusid lepet! Nad rikkusid lepet!» rääkis Trump kolmapäeval poliitilisel kogunemisel Florida osariigis.

«Seega nad lendavad siia – asepeaminister lendab homme siia. Hea mees. Aga nad rikkusid lepet. Nad ei saa seda teda. Seega nad maksavad, kui me lepet ei tee,» jätkas ta.

Pingete ootamatu lahvatamine šokeeris maailma aktsiaturge ja tõstis ärevus eksportijates, turgudes ja tööstustes, mis olid pärast järjepidevaid edusammude teateid muutunud optimistlikuks.

Hiina, Aasia ja Euroopa aktsiaturud jätkasid neljapäeval varasemate päevade langust.

Läbirääkimised algasid pärast seda, kui USA ja Hiina tõstsid tariife 360 miljardi dollari väärtuses teineteise kaupadele. Keskne küsimus on Washingtoni etteheide Pekingi ebaõiglastele kaubandustavadele, sealhulgas ülemäärane riigiabi, tehnoloogia varastamine ja turuligipääsu piiramine.

«Selgub, et Hiina on haaranud kustukummi ja hakanud taanduma pakutud asjadest,» ütles strateegiliste ja rahvusvaheliste uuringute keskuse Hiina-ekspert Scott Kennedy.

«Nad ei taibanud, et kui nad järeleandmised laualt maha võtavad, siis see valitsus reageerib nii nagu nad reageerisid,» märkis ta AFP-le. Ta hoiatas ka, et valearvestuste võimalus on mõlemal poolel suur.

Kennedy ütles, et kumbki pool ilmselt usub, et nad on vaidluses tugevamal positsioonil.

Tariifisõda on kahjustanud USA põllumajanduskaupade eksporti Hiinasse ja mõlema riigi tootmissektorit.

USA kaubandusvolinik Robert Lighthizer avaldas kolmapäeval ametliku märgukirja, mis sisuliselt kinnistab reedese tariifitõusu. Plaani järgi kerkivad imporditollid neljapäeva südaöösel, Eesti aja järgi kell 6 reedel.

Tariifidest mõjutatud Hiina tootjad ütlesid sel nädalal, et imporditollide tõstmine kahjustab rängalt nende tegevust ja toob kaasa kulude tõusu, koondamised ja tootmise kolimise Kagu-Aasiasse.

«Kui tariifid tõusevad 25 protsendini, kerkivad ka kulud. Kliendid on seni peatanud tellimusi, ma ei tea mis edasi juhtub,» ütles Emily Wang firmast Hainan Zhongyi Frozen Food.

Washington nõuab ulatuslikke muudatusi Hiina majanduses, sealhulgas riigifirmade toimimist turupõhimõtete alusel, riigiabi kaotamist ja USA tehnoloogia varastamise lõpetamist.

Analüütikute sõnul ei taha Hiina neid muutusi läbi viia, sest need võivad õõnestada kommunistliku partei võimu.

Syracuse ülikooli ökonomist Mary Lovely ütles, et Hiina on enim vastu nõudmisele võtta vastu seadus kaubandusleppe ratifitseerimiseks, kuivõrd selle tekst on tõenäoliselt «umbmäärane».

Ta kahtles ka, et Hiina pool oleks Ameerika reaktsiooni valesti hinnanud. Lovely sõnul usub peaminister Liu ilmselt, et suudab leppe saavutamiseks piisavalt järeleandmisi teha.