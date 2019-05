Berliini pargis kehtestati narkodiileritele müügitsoonid

Mitmeid aastaid on peetud debatti Görlitzeri pargi üle, mis on kohtumispaigaks trendikas Lõuna-Berliini Kreutzbergi linnaosas. Park on aga ligi hakanud meelitama ka järjest rohkem narkodiilereid ja sel põhjusel väidavad mitmed kohalikud, et ei soovi enam lasta oma lapsi ja loomi parki ringi kondama.

Politsei on korduvalt üritanud parki diileritest puhastada, kuid tulutult. Nüüd otsustas pargi haldaja kehtestada kindlad tsoonid, kus narkodiileritel tegutseda lubatakse.

Haldur Cengiz Demirci sõnul tähendab tsoonide kehtestamine seda, et külastajaid ei hirmuta enam peamiselt meestest koosnevad narkodiilerite jõugud pargi sissepääsude juures.

Görlitzeri park Berliinis. FOTO: imago stock&people / imago images / Olaf Wagner / Scanpix

«Selle meetme taga on puhtalt praktilised põhjused,» ütles Demirci kohalikule raadiojaamale RBB. «See ei tähenda, et muudame narkootikumide müügi legaalseks,» sõnas ta.

Demirci sõnul muudaks olukorda see, kui võimud väljastaksid diileritele tööload, et nad saaksid omale otsida seadusliku töökoha. Tema sõnul on suurem osa diileritest asüülitaotlejad, kel pole taotluste menetlemise ajal lubatud töötada. «Kui nad seda teeksid (tööload väljastaksid), siis lõpetaks 90 protsenti koheselt oma tegevuse,» usub ta.

Politseiülemad olid aga otsuse osas kriitilised. Berliini politsei ametiühingu liige Benjamin Jendro ütles Bildile, et park peab olema vaba nii narkootikumidest kui ka kuritegevusest. Tema sõnul on võimalik seda saavutada vaid politsei kohaloleku ja õiguslike meetmetega.

Eelmisel kuul ütles Berliini siseminister Frank Henkel, et võimud kehtestavad nulltolerantsi Görlitzeri pargi narkodiilerite suhtes. Kohalike sõnul pole aga Henkeli sõnavõtust alates mitte midagi muutunud.