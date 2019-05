Põhja-Iiri politsei pidas ajakirjaniku tapmisega seoses kinni neli meest

Mehed on vanuses 15, 18, 38 ja 51 aastat ning praegu kuulatakse neid üle, lisas politseiamet.

Vastutuse võttis end Uueks IRA-ks nimetav rühmitus, mis vabandas juhtunu pärast ja teatas, et lasud olid suunatud politsei pihta.

See on tekitanud hirmu, et poliitiline ebakindlus Brexiti ümber, mis võib kaasa tuua piirikontrolli Iiri piiril, võib käivitada Põhja-Iirimaal uue vägivallalaine.