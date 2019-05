Euroopa Liidu juhid lubavad ühte hoida

29. märtsil EL-ist lahkuma pidanud Suurbritannia on ametlikult ikka veel liiga, kuid peaminister Theresa May jäi Londonisse, et teha järjekordne katse parlamendis lahkumisleppele toetus leida.

Ülejäänud 27 liikmesriiki ei ole just õnnelikud, et Suurbritannia lahkumine on 31. oktoobrini edasi lükatud, sest see tähendab tüsilike lahutuskõneluse jätkumist.