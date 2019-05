VIDEO. Sõnavabadus Kasahstani moodi: politsei viis tühja paberilehega «meelt avaldanud» mehe minema

Sagutdinov läks esmaspäeval Orali linnas avalikule väljakule ning hoidis seal käes tühja paberilehte. Noormees ennustas, et ta peetakse kinni. Täpselt nii läkski.

«Ma tahan näidata, et meie riigis on idiootsus läinud nii kaugele, et politsei peab mind kinni isegi siis kui siin pole midagi kirjas, pole ühtegi hüüdlauset ning ma ei karju ega ütle midagi,» ütles ta videos.

Mees peetigi kinni ning suruti politseiauto tagaistmele. Sagutdinov teatas hiljem Facebookis, et ta kuulati jaoskonnas üle ning vabastati hiljem. Selge polnud see, kas talle ka süüdistus esitati.

Päev hiljem ütles politsei kohalikule meediale, et nad said teate mehest, kes platsil plakatit lehvitab. Tunnistati, et mees peeti kinni kuid vabastati veidi aega hiljem. «Ametnikud käitusid seaduse piires,» ütles politsei.

Kohaliku politsei pressiteenistuse ülem Bolatbek Beldibekov ütles ajalehele Uralskaja Nedelja, et probleem polnud paberilehega seismises. Beldibekovi sõnul eksis Sagutdinov seaduse vastu hoopis sellega, et väitis avalikus kohas justkui poleks Kasahstanis demokraatiat ega sõnavabadust.

Inimõiguslased rõhutasid, et see vahejuhtum tõi eriti teravalt esile sõnavabaduse piiramise Kasahstanis.

Tänaseks võidupühaks olid riigis plaanitud meeleavaldused, kuid riik blokeeris ligipääsu mitmetele rahvusvahelistele ja kohalikele meediakanalitele ning kodanike sõnul puudus ligipääs ka suhtlusvõrgustikule Facebook.

Väljaanne Vlast teatas, et nende korrespondent Danijar Moldabekov peeti politsei poolt kinni, hoolimata sellest, et ta näitas oma pressikaarti. Ajakirjanik vabastati hiljem.

Kasahstani põhiseaduse kohaselt on kodanikel õigus rahumeelselt ja ilma relvadeta koguneda, pidada rahvakoosolekuid, meeleavaldusi ning korraldada rongkäike. Samas lubatakse neid õigusi ka piirata ja seda on aktivistide sõnul massiliselt ka tehtud.

See tähendab, et avaliku meeleavalduse korraldamiseks tuleb kohalikele võimudele 10 päeva varem taotlus esitada. Kui peaks juhtuma, et taotlus rahuldatakse, annavad võimud meeleavaldajatele ette koha, kus nad oma arvamust võivad avaldada.

Avalikult oma ideede levitamise eest võib karistada kuni 15 päeva pikkuse vangistusega, seda isegi juhul kui levitatavad vaated pole valitsusvastased.

30 aastat Kasahstani valitsenud president Nursultan Nazarbajev lahkus märtsis ametist ning see tähendab, et 9. juunil toimuvad uued presidendivalimised. Praegusel poliitiliselt aktiivsel ajal on tihedamaks muutunud ka meeleavaldajate kinnipidamine.