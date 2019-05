Lähis-Itta suunduv USA lennukikandja läbis Suessi kanali

Eile hoiatas Iraan, et loobub mõnede 2015. aasta tuumaleppe kohustuste täitmisest.

Iraani president Hassan Rouhani ütles telepöördumises, et leppe ülejäänud osapooltel on 60 päeva aega, et kaitsta Iraani USA sanktsioonide eest või Teheran hülgab mitu tuumaleppes seatud piirangut.