President Kaljulaid: Euroopa meie südames ja meie ümber tähendab, et elame vabas Eestis

«Euroopa ei ole lihtsalt geograafiline ja poliitiline riikide ühendus, rahaliit, majandusühendus. Euroopa on väärtuste liit. Euroopa Liitu oleme kuulunud 15 aastat, Euroopasse oleme kuulunud kogu aeg,» ütles riigipea ja rõhutas, et see on olnud meie ajaloo ilusaim aeg – täis võimalust öelda oma sõna sekka Euroopa arengusse ja tulevikku.

«Euroopa meie südames ja meie ümber tähendab, et elame vabas Eestis, sellises Eestis, nagu me okupatsiooniajal unistadagi ei osanud ja nagu me 90ndatel küll lootsime, aga sugugi enesestmõistetavaks tulevikuks ei pidanud,» ütles president.

Eesti hääl on Euroopa Liidus alati olnud võrdne teistega, selgitas riigipea; «See – võimendatud iseseisvus – on meile, kes me 50 aastat kannatasime iseseisvusetust ja okupatsiooni – Euroopa Liidus kõige tähtsam. Eesti Euroopa Liidus on märksa suveräänsem riik kui oleksime seda ilma Euroopa Liiduta. Sest just Euroopa Liidu lepingust tuleb see, et iga riik loeb, olgu suur või väike.»