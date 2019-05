Tallinna Sadama protsessi kaitsjad peavad süüdistust absurdseks

Pilv: tsiviilhagis appi võetud Saksa õigusteooria raamatut ei saa õiguspraktikas kohaldada

Allan Kiili kaitsja vandeadvokaat Aivar Pilv märkis, et süüdistus eirab kohtupraktikat, see on ebamäärane ja üldsõnaline ning argumenteeritud üldsõnaliste viidetega erinevatele õigusaktidele.

Ka Pilv leiab, et käsitlemine ametiisikuna on Allan Kiili puhul välistatud ning seda seisukohta toetavad ka varasemad riigikohtu ja ringkonnakohtu lahendid.

«Süüdistus ei vasta karistusseadustiku paragrahvile 294. Ma ootasin, et prokurör toob avakõnes välja mõne uue argumendi, kuid kahjuks me seda ei kuulnud. See rikub kaitsjaõigust see on ebaproportsionaalne kaitseõiguse koormaine,» rääkis Pilv.

Pilve sõnul tuleb arvestada ka süüdistatavate tegevust erinevatel ajaperioodidel. Ta meenutas, et enne 2015. aastat eristas karistusseadustik altkäemaksu ka pistist. Altkäemaks oli selles mõistes hüve saamine õigusevastase ja pistis õiguspärase tegevuse eest. «Prokurör on jätnud sisustamata, millisel juhul tegutses süüdistatav õiguspäraselt ja millisel puhul kuritarvitas oma ametiseisundit,» ütles Pilv.

Pilve sõnul tuleb Kiilile süüks pandavaid tegusid hinnata kontekstis, millised teod on praeguseks aegunud ja millised on veel praegu karistatavad. Seda aga süüdistuses ei ole.

Ka Pilv viitas KPMG poolt Tallinnas Sadamas ja TS Laevades läbi viidud erikontrollile, mis ei tuvastanud rikkumisi. «Puuduvad andmed et lepinguid olnuks võimalik sõlmida parematel tingimustel. Äri- ja majanduskeskkonnas ei saagi tehingud sageli väljastpoolt hinnata, on erinevad majandusseisundid ja tsüklid,» märkis ta.

Pilv toonitas, et Tallinna Sadam jätkab ka praegu mitme Kiilile süüks pandud lepingu täitmist. «Miks ei vastuta keegi Tallinna Sadama praegustest töötajatest nende lepingute täitmise eest?» lausus Pilv.

Kiili kaitsja näeb vastuolu ka süüdistuses, justkui saanuks Kiil Poola Remontowa ja Türgi Sefine laevatehastelt altkäemaksu selle eest, et ta telliks laevad just nendelt. «Millistel alustel sai Allan Kiil sõlmida laevatehastega salakokkuleppeid pärast seda, kui Tallinna Sadama nõukogu oli juba otsustanud, et laevad tuleb tellida just nendelt tehastelt?» küsis Pilv.

Kaitsja heitis prokuratuurile ette, et see pole teinud Türgi laevatehasega seotud väidetava altkäemaksuepisoodi kohta tõendite kogumiseks mitte midagi. «Me pole kuulnud ühtegi selgitust ega tõendit väidetava altkäemaksu Türgi poolelt. Meil on olukord, kus riiklik süüdistaja on tunnistanud et Türgiga ei ole võimalik kostööd teha,» lausus Pilv ja lisas, et praegu puudub igasugune võimalus Türgi Sefine laevatehase juhtkonna kuritegelikku käitumist kontrollida.

Pilv vaidles sarnaselt Keresele vastu rahapesu süüdistusele. «Riigikohus on rõhutanud, et altkäemaksu puhul ei saa rääkida rahapesust,» ütles ta.

Pilve sõnul tuleb jätta rahuldamata ka Kiilile esitatud tsiviilhagi, kuna see on põhjendamata ja tõendamata.