KOHALIK VAADE. Kes võidab Leedu troonide mängu?

Viimased kümme aastat on olnud Dalia Grybauskaitė jaoks huvitavad. Leedu presidendina teist ametiaega lõpetav Grybauskaitė on sageli kangekaelne, mõnikord järeleandlik, aldis tulisele meelele ja vigadele, kuid samas avameelne. Nüüd saab tema ametiaeg aga läbi ja mõne kuu pärast on riigil uus juht.