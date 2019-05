Loomakaitsjad: Sügistorm kõlab sama hästi kui Kevadtorm ning säästaks loomi ja linde

Mingil hetkel õnnestus noortel sõdurpoistel pisikeses metsatukas sõjategevus peatada ja inimesed viidi metsatukast välja. Põdravasikas jäi üksinda sinna. Päris kindlasti on sellises olukorras vaja olla 100% veendunud, et põdralehm oma vasika taas leiab. Selleks tuleb vaikselt jääda olukorda jälgima tundideks.

Palusime abi Keskkonnainspektsioonilt, kes vastas, et see pole nende teema ega asi. Loomad olevat nö reguleerimata ala. Kahjuks see reguleerimata põdravasikas jäi oma emast eemale just sihiliku inimtegevuse tõttu ja on uskumatu, et selline asi on reguleerimata.

Peale meie, ca kolmetunnist telefonimaratoni, õnnestus kätte saada kohaliku jahiseltsi esimees, kes abist ei keeldunud ja lubas organiseerida jälgimise.

Loodame väga, et põdralehm oma vasika juurde tuleb. Kui mitte, siis on see pisike juba kolmas selle aastase Kevadtormi ohver, kellest teame.

Loomakaitseorganisatsioonina soovime seda, et loomad ja linnud saaksid rahulikult elada oma elukeskkonnas, mitte ei peaks veetma oma ülejäänud elu, inimeste sõjamängude tõttu, kuskil loomapargis (kui hästi läheb).

Palume, et edaspidi Kevadtorm ei toimuks enam meie metsloomade ja –lindude arvelt. Selle suurõppuse aeg võiks olla varem, talvel või sügise poole, kui need pisikesed on juba suuremad ja tugevamad ning jaksavad müra eest põgeneda. Linnud on munadest ammu koorunud ning nende elu nii drastiliselt ei häirita.

Sügistorm kõlab sama hästi kui Kevadtorm, kuid sügisajale viidud õppus säästab vähemalt mingilgi määral elusloodust.

Palume, et enne sellist õppust antakse avalikkusele ja seotud ametkondadele, häirekeskusele jne väga täpsed kontaktid ja juhised, mida sarnaste juhtumite korral teha ja kuhu pöörduda. Oluline on, et oleks üks telefoninumber, millele helistades saab kiirelt juhtnööre. 112 seda täna paraku ei olnud.