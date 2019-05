Venemaa taunis USA uusi sanktsioone Iraanile

"Ühendriigid kehtestasid äsja uue sanktsioonipaketi, mis puudutab Iraani kaevandustööstust. Me mõistame selle sammu karmilt hukka," ütles Vene välisministeerium avalduses.

Toimuva tõsidust arvestades peaksid Iraan ja suurriigid kohtuma, et leida võimalus olukorra normaliseerimiseks, lisati avalduses.

Moskva sõnul mõistab ta, miks on Iraan USA sanktsioonidega silmitsi seistes otsustanud peatada mõnede tuumaleppe kohustuste täitmise.

Hädavajalike sammude hulgas on finantstehingute hõlbustamine ning kaubandus- ja majanduskoostöö jätkamine, rõhutab Moskva.

"Me kutsume kõiki majandussidemeid mitte katkestama," seisab avalduses.

USA president Donald Trump teatas kolmapäeva õhtul, et kehtestas Iraani kaevandus- ja terasetööstusele uued sanktsioonid.

Trumpi sõnul on kaevandus- ja terasetööstus Iraani peamised tuluallikad pärast naftatööstust, mis juba on USA sanktsioonide all.