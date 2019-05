Galerii: Indrek Tarandi togimises süüdistatavad mehed palusid vabandust

«Mina, [Meelis Osa / Mart Rieberg], vabandan Indrek Tarandi ees. Vabandan selle eest, et teda 26.11.2018 Toompeal toimunud EKRE meeleavaldusel asjatult ründasin ning füüsilist vägivalda rakendasin. Kahetsen oma tegu ja ei kavatse seda enam kunagi korrata. Mul on hea meel, et Indrek Tarand on valmis mulle andestama.»

«Võtan vabandused vastu ja usun siiralt, et Meelis Osa ning Mart Rieberg on oma tegude tähendusest aru saanud ja edaspidi vägivallategusid toime ei pane,» sõnas Indrek Tarand ning kinkis meestele raamatu. «Ürituse korraldajad ei suutnud tagada korda. Tunded keesid seal üle,» lisas Tarand.

EKRE meeleavaldusel osalejad vabandasid Tarandi ees. FOTO: Sander Punamäe

Põhja ringkonnaprokuratuur süüdistab 58-aastast Meelis Osa ja 56-aastast Mart Riebergi avaliku korra raskes rikkumises vägivalda kasutades.

Indrek Tarandi esindaja, vandeadvokaat Maria Mägi-Rohtmets ütles kohtuistungi eel, et eesmärgiks on jõuda kahe poole vahel kokkuleppele. Selle taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise lahendab kohus määrusega. «Meil on arusaam, et need inimesed ise poleks vägivallatsenud,» sõnas Mägi-Rohtmets. Ta lisas, et juhtunu põhjuseks oli inimese ülesköetus ja arusaam, et vägivald on lubatud.

Kohtumajja jõudnud Rieberg ja Osa lubasid ajakirjanikele kommentaare jagada pärast kohtuistungit.

Enne kohtuistungit oli Harju maakohtu ette tulnud paar meeleavaldajat. «Täna on valed mehed kohtu all. Kui inimene pole süüdi, siis ta ei tohiks olla kohtu all. Tarand peaks olema kohtus ja eurosaadik Tarand oli ise süüdi. Tema peaks olema kohtu all,» sõnas piketeerija Ivo.

Meeleavaldus Harju maakohtu ees. FOTO: Sander Punamäe

Süüdistuse järgi togisid mehed mullu 26. novembril EKRE meeleavaldusel lavale ronida üritanud ja mikrofoni enda kätte haaranud Tarandit, viimane pääses siiski vigastusteta.

Põhja ringkonnaprokuratuuri vanemprokurör Alar Lehesmets ütles, et oma seisukohtade kaitseks vägivalla kasutamine on lubamatu.

«Igal inimesel on õigus meelt avaldada ning riigikogu esine plats Toompeal ongi kõige õigem koht, kus oma arvamus välja öelda. See õigus peab jääma igale inimesele ning seejuures ei tohi keegi karta, et teda oma mõtete välja ütlemise eest võidakse rünnata,» ütles Lehesmets.

Kriminaalasja uuris Põhja prefektuur ja uurimist juhtis Põhja ringkonnaprokuratuur.